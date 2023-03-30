شؤون فلسطينية

اتحاد موظفي أونروا بالضفة: إضرابنا مستمر بجميع القطاعات ولن يتوقف حتى تحقيق مطالبنا

اتحاد موظفي أونروا بالضفة: إضرابنا مستمر بجميع القطاعات ولن يتوقف حتى تحقيق مطالبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اتحاد موظفي (أونروا) بالضفة الغربية، جمال عبد الله، اليوم الخميس، أن إضراب الموظفين مستمر لليوم الـ 51 في جميع القطاعات.

وقال عبد الله في تصريح خاص لـ"استديو الوطن"، إنه " تم تنظيم اليوم فعالية في القدس، وسنتخذ خطوات أخرى في الأيام المقبلة، مبيناً أنه "جرى بعض الحوارات مع الوكالة، ولكن باءت بالفشل".

وتابع عبد الله: "قررنا في الاتحاد الاستمرار في الإضراب إلى أن يتم تحقيق كافة حقوق العاملين"، مشيراً إلى أن هناك بعض المحاولات من قبل السلطة ووزارة العمل لحل الأزمة.

وشدد رئيس اتحاد موظفي (أونروا) بالضفة، على أن أهم مطالب الموظفين تتمثل بعلاوة للضفة الغربية.

من جهته، قال محمد عليان، مدير عام الإدارة العامة للمخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن الإدارة لم تكن لديها استعادة بزيادة الرواتب بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها، ثم دخل الإتحاد في إضراب استمر أسبوع تقريباً، وتدخل عضو اللجنة التنفيذية ورئيس شؤون اللاجئين مع المفوض العام ووقعوا اتفاقية على أن تُسال الإجراءات بحق بعض أعضاء الاتحاد في الضفة الغربية واتحاد العاملين ورئيسه، وأن توقف هذه الإجراءات".

وتابع عليان في تصريح خاص لـ"استديو الوطن" أن "الأزمة الحقيقة الآن هي الدائرة بين اتحاد العاملين في الضفة الغربية وبين إدارة أونروا، حيث يوجد نزاع عمل منذ حوالي سنة ووالاتحاد يطالب بزيادة وعلاوة على الراتب".

وأضاف: "نحن نتحدث عن خمسين ألف طالب والآلاف من المرضى والحالات المزمنة الذين يتلقون العلاج ونهيك عن أطنان من الكمامة الموجودة في أحياء الشوارع، وهذه حالة سيئة جداً في المخيمات الفلسطينية والضفة الغربية".

وأكد عليان أن الحوار ما زال يراوح مكانه ما بين الاتحاد والوكالة، لافتاً إلى أنه عقد قبل أسبوعين بقيادة أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس لجنة شؤون اللاجئين، أكثر من اجتماع مع إدارة الوكالة.

وأوضح  مدير عام الإدارة العامة للمخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، أنه "كان هناك طرح بأن يكون هناك اعتراف بحقوق العاملين لأخذ علاوة على الراتب أو رفع من المستحقات التي لهم، أو أن يكون هناك اعتراف بالحد أدنى من الأجور".

وأكد عليان على أن هناك حراك وبوادر تشير إلى الوصول لاتفاق لحل الأزمة، مطالباً في الوقت نفسه (أونروا) أن "تتحمل مسؤولياتها اتجاه اللاجئين والمجتمع والمخيمات".

وكان اتحاد العاملين في (أونروا) في الضفة بدأ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، إضراباً مفتوحاً عن العمل، لتحقيق قضايا مطلبية ووقف عقوبات فرضتها الوكالة على ممثليهم.

ويعود سبب الأزمة إلى قيام إدارة الوكالة بحرمان العاملين من حقوقهم، بينها علاوات مالية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أعضاء الاتحاد، ومنها خصومات مالية وتهديدات ووقف عن العمل.

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