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شؤون فلسطينية

ضبط أكثر من نصف طن سلع غذائية مخالفة جنوب القطاع

ضبط أكثر من نصف طن سلع غذائية مخالفة جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضَبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، في محافظة رفح، 633 كيلو جرام من السلع الغذائية المخالفة للمواصفات، لدى عدد من التجار، وذلك خلال جولة تفتيشية برفقة الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مباحث التموين في إطار المتابعة المستمرة للأسوق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق موقع وزارة الداخلية بغزة، فقد ضَبطت مباحث التموين 300 كيلو جرام من التمر والمواد الغذائية؛ لوجود فساد ظاهري عليها، لدى أحد التجار بالمحافظة.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين 333 لتر عصير مخالف للمواصفات لدى أحد التجار بالمحافظة.

وأوضح رئيس قسم مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة رفح المقدم إبراهيم شتات أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة وإتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أن مباحث التموين أحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

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