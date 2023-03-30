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شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً حول فعاليات يوم الأرض شرق غزة

الداخلية بغزة تُصدر تصريحاً حول فعاليات يوم الأرض شرق غزة
فعاليات شعبية شرق غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، تصريحاً حول فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية  بغزة، في تصريح صحفي: "تساند أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين والمكونات الشعبية والمجتمعية في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ظهر اليوم في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، تأكيدًا على حق شعبنا في أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية".

وأكد البزم على أن الأجهزة المختصة تقوم بواجبها في تأمين انعقاد الفعالية والعمل على تسهيل وصول المواطنين لمكان إقامتها.

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