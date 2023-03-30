عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر
السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ نحو خمسة أشهر.

وقالت الوزارة إنها رصدت تعافي 125 حالة، دون تسجيل حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية.

ووفقاً لإحصاءات الوزارة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 833.245 حالة، من بينها 4695 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 818.920 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 9630 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

قرار بإغلاق بحر غزة لهذا السبب

قرار بإغلاق بحر غزة لهذا السبب

منوعات

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة "رامز نيفر إند"

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

عربي

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

الجيش السوداني يؤكد التزامه بالعملية السياسية في البلاد

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات