السعودية تُسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ خمسة أشهر





في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 818.920 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 9630 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ نحو خمسة أشهر.وقالت الوزارة إنها رصدت تعافي 125 حالة، دون تسجيل حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية.ووفقاً لإحصاءات الوزارة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 833.245 حالة، من بينها 4695 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.