شؤون فلسطينية

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض

حماس تُصدر بياناً في الذكرى 47 ليوم الأرض
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بياناً صحفياً في الذكرى الـ47 ليوم الأرض الفلسطيني، والذي يصادف 30 آذار/ مارس من كل عام.

وقالت الحركة في بيانها: "تتجدّد ذكرى يوم الأرض المباركة في عامها السَّابع والأربعين، في الثلاثين من آذار/ مارس من عام 1976م، في يومٍ مجيدٍ، انتفضت فيه جماهير شعبنا في المثلث والجليل والنقب في أراضينا المحتلة عام 1948م، ردّاً على سياسة التغوّل الاستيطاني، ومقاومةً لسياسة التهجير والإبعاد الاحتلالية".

وتابعت "رسم خلاله ثلة من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكيّة معالم راسخة في الوحدة والنضال والمقاومة، باتت عنواناً يستلهم منه شعبنا اليوم قيم الصمود والثبات والتضحية والتحدّي، للإبقاء على جذوة المقاومة مشتعلة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية وقطعان مستوطنيه، في كل ساحات الوطن، لن تنتهي ولن تُخمد إلّا بالتحرير الشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وأكدت الحركة أنها "لن تفرّط أو تتنازل عن شبر من أرض فلسطين التاريخية، وسيظل شعبنا الفلسطيني متمسكاً بأرضه من النهر إلى البحر، ولن تُفلح مخططات الاحتلال وجرائمه في سرقة الأراضي والتغوّل الاستيطاني، في تغيير عروبة الأرض وحقائق التاريخ".

وشددت على أن "مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك درّة تاج أرضنا التاريخية المباركة، ولن تكون للاحتلال أيّ سيادة أو شرعية على جزء منها، فهي فلسطينية كانت وستبقى، وسنحميهما وندافع عنهما بكل الوسائل، ومهما كانت التضحيات".

وأكدت (حماس) على "أن حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم؛ حيث مدنهم وقراهم التي هجّروا منها قسراً بفعل الاحتلال والإرهاب الصهيوني، حق وواجب، فردي وجماعي، لا يملك أحد التنازل عنه أو التفريط فيه، ونجدّد رفضنا القاطع لكل مشاريع التوطين والوطن البديل".

ودعت الحركة إلى "مزيد من التلاحم والترابط وتعزيز كل أشكال المقاومة في هذا الشهر الفضيل، حماية لثوابتنا وهُويتنا، ودفاعاً عن أرضنا وانتصاراً لقدسنا وأقصانا وأسرانا".

وجدّدت الحركة دعوتها "لأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع قضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع، في مواجهة أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم، والعمل بكل الوسائل وعلى الأصعدة كافة على عزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريمه ومحاكمة قادته، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإنفاذ حق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".



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