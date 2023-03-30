تحطّم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي نونديس ثورمان، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي اصطدمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي، مساء الأربعاء.وأوضحت ثورمان في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن طائرتي هليكوبتر هجوميتان من طراز HH-60 "بلاك هوك"، اصطدمتا ببعضهما البعض في حوالي الساعة 10 مساء، خلال مهمة تدريب روتينية في مقاطعة تريغ، مبينة أن طائراتي الهليكوبتر كانتا من الفرقة 101 المحمولة جواً، وهي فرقة الهجوم الجوي الوحيدة بالجيش الأمريكي.وأضافت: "القيادة تركز حالياً على رعاية العسكريين وعائلاتهم، خصوصاً أن وضع أفراد الطاقم غير معروف"، مشيرة إلى أن "الحادث قيد التحقيق".بدوره، قال آندي بشير حاكم كنتاكي في تغريدة على موقع (تويتر): "تلقينا بعض الأخبار الصعبة من فورت كامبل، مع تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".