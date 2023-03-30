شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكثّف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وقرب باب الرحمة.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد، وعرقلتهم في طريقهم إلى صلاة الفجر، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.

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