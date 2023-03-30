إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت بلدة قباطية جنوب جنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت مصادر طبية بأن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.من جهة أخرى، انسحبت قوات الاحتلال من طولكرم، بعد اعتقال شاب من منزله، وإصابة آخر خلال مواجهات اندلعت مع الشبان، وفق ما نقل إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.