الرئيس عباس: لن نسمح بالمساس بالقضاة ومحاولات إرهابهم والاعتداء عليهم

رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت.





وأكد وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه أوعز للجهات المسؤولة بضرورة محاسبة من ارتكب هذا الاعتداء المدان والمرفوض، والذي يمس بحرمة القضاء.





وهاتف الرئيس عباس القاضي ثابت، مطمئنا على صحته بعد الاعتداء الآثم الذي تعرض له، ومتمنيا له الشفاء العاجل.



وأكد أن السلطة القضائية ركن أساسي من أركان الدولة، التي نعمل على حماية استقلاليتها لضمان سيادة القانون، مشددا على أننا لن نسمح بالمساس بالقضاة ومحاولات إرهابهم والاعتداء عليهم.



بدوره، شكر القاضي ثابت، الرئيس، على هذا الاتصال.





رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس محمود عباس، الاعتداء الذي تعرض له