أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ونكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الأحد يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.