شؤون فلسطينية

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد
طقس فلسطين يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ونكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

الرئيس عباس: لن نسمح بالمساس بالقضاة ومحاولات إرهابهم والاعتداء عليهم

الرئيس عباس: لن نسمح بالمساس بالقضاة ومحاولات إرهابهم والاعتداء عليهم

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع اليوم؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق القطاع اليوم؟

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها على الوافدين إلى الأقصى

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء باردة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

العملات: استقرار سعر صرف الدولار

العملات: استقرار سعر صرف الدولار

حاخامات يطالبون بذبح القرابين بساحات المسجد الأقصى في رمضان

حاخامات يطالبون بذبح القرابين بساحات المسجد الأقصى في رمضان

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

طالع قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

طالع قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

الاقتصاد توجه تحذيرًا لكل من يخالف تسعيرة الدجاج في الضفة

الاقتصاد توجه تحذيرًا لكل من يخالف تسعيرة الدجاج في الضفة

منوعات

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة "رامز نيفر إند"

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

عربي

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون