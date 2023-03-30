حاخامات يطالبون بذبح القرابين بساحات المسجد الأقصى في رمضان





ويأتي هذا العيد الخاص باليهود، في شهر نيسان/أبريل المقبل، ويتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان.



وبعث 15 حاخاما، رسالة إلى نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد "الفصح العبري" لهذا العام في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى)، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وجاء في رسالة الحاخامات "ذبح الأضحية حسب الشريعة اليهودية غير متعلق ببناء الهيكل، ولذلك نوصي بالسماح لليهود بذبح الأضحية على جبل الهيكل حتى في هذه الأيام".

رام الله - دنيا الوطنطالب حاخامات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السماح للمستوطنين، بذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، خلال عيد "الفصح العبري".