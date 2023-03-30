رسالة شديدة من بايدن لنتنياهو قادته لتجميد خطة القضاء

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وجه رسالة شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إقالته وزير الجيش يواف غالانت.وأوضحت أن بايدن طالب نتنياهو بالتراجع فورا عن تعديلات القضاء في رسالة نقلها السفير الأميركي التي كانت شخصية وسرية.وهدد بايدن، رئيس حكومة الاحتلال بالاستبعاد من قمة الديمقراطية إذا لم يوقف تعديلات القضاء، في الوقت الذي يريد نتنياهو فيه تجنب أزمة مع بايدن ويريد وضع أزمة القضاء خلفه.بدوره، كشف موقع (أكسيوس) الأميركي، أن بايدن بعث برسالة خاصة وحازمة إلى نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بإسرائيل بسبب انقسامات حادة حول تعديلات قضائية.ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التلفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.وأضاف المصدران أن هذه الرسالة من بايدن إلى نتنياهو تكشف التوتر المتزايد بين الحليفين، وكيف أن بايدن كان منخرطا على نحو وثيق في مساعي إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم المضي قدما في القانون.