شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد البرلمان العربي، موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمه المطلق لنضاله العادل من أجل استعاده حقوقه الوطنية المشروعة.

وجدد البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض الفلسطيني، تضامنه مع شعبنا في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال البرلمان، إن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتي في ظل تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم مع مطلع العام الجاري، وفرضها خطة جديدة بمزيدٍ من سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية وسرقة المزيد من الأراضي، وتصعيد غير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحماية من قوات الاحتلال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، خاصة في شهر رمضان الكريم، في استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل عملية السلام، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الأحادية الجانب التي تقوم بها سلطة الاحتلال، ووقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المدن الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

قرار بإغلاق بحر غزة لهذا السبب

قرار بإغلاق بحر غزة لهذا السبب

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

طالع قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

طالع قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

شؤون العشائر تطلق مبادرة لاستعادة الوحدة خلال إفطارها الجماعي بغزه

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير المفوض السامي حول الاستيطان وانعكاساته

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير المفوض السامي حول الاستيطان وانعكاساته

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

منوعات

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة "رامز نيفر إند"

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

عربي

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

حاكم الإمارات يعين ولي للعهد ويصدر عدة قرارات

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون