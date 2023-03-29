دولي

البيت الأبيض: طالبنا إسرائيل باتخاذ قرارات سريعة في ملف القضاء

البيت الأبيض: طالبنا إسرائيل باتخاذ قرارات سريعة في ملف القضاء
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
طالب البيت الأبيض الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، إسرائيل باتخاذ قرارات للتوصّل إلى توافق بشأن مخطط إضعاف جهاز القضاء، في أسرع وقت ممكن.

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة "تريد أن ترى إسرائيل تتخذ قرارات من شأنها الحفاظ على التوافق وتحقيق دعم شعبي واسع".

وأكد أن واشنطن تحثّ إسرائيل على التوصل إلى تسوية بشكل سريع، مضيفاً "باركنا القرار الذي اتخذ يوم الإثنين، بالانسحاب من عملية التشريع، وإجراء حوار وطني".

وشدد كيربي على أن "دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وديمقراطيتها، لا يزال قويا".

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