شؤون فلسطينية

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد

بلدية غزة تشرع بزراعة الأشتال في شارع الرشيد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة في زراعة أشتال بجزر شارع الرشيد على شاطئ بحر غزة غرب المدينة، ضمن جهودها لزيادة المساحات الخضراء في المدينة و الارتقاء بمظهر حضاري والاستعداد لاستقبال فصل الصيف.

وأوضح مدير دائرة الحدائق في البلدية هيثم حجاج  أنه تم زراعة نحو 800 شتلة من أنواع مختلفة وتسوية الرمال كمرحلة أولى، بالإضافة إلى قص الأعشاب في جزر شارع الرشيد وغيرها من أعمال البستنة.

وأكد أن بلدية غزة تعمل على زيادة المساحات الخضراء في المدينة من خلال زراعة الأشتال في الحدائق وجزر الشوارع، وتشجير الواجهة البحرية، وتقليم الأشجار في الشوارع لاسيما الكبيرة منها، استعداداً لموسم الصيف و تهيئة الأماكن المناسبة للمواطنين.

ودعا حجاج المواطنين لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم المساس بها و تقديم الشكاوى المتعلقة بالحدائق والأشجار وخدمات البلدية الأخرى على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل الأخرى.

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