شؤون فلسطينية

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة

المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومستوطناته شمال الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدف مقاومون، مساء اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال ومستوطناته في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية.

وأطلق المقاومون النار باتجاه مستوطنة "شاكيد" غربي جنين، وصوب مستوطنة "حومش" بين جنين ونابلس.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال على جدار الفصل العنصري بمحيط حاجز الجلمة شمال جنين بوابل كثيف من الرصاص.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج ابن عامر غرب جنين.

واستهدف المقاومون بوابة "نتساني عوز" بالرصاص غرب طولكرم. وتتصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، والتصدي للاقتحامات اليومية.

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