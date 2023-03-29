الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحامات واسعة للأقصى وتدعو لتكثيف التواجد والتصدي للمقتحمين

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المواطنين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم على أرض الوطن إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف تواجدهم لصد محاولات جديدة لاقتحام المسجد الأقصى تعتزم جماعات يهودية متطرفة القيام بها خلال الأيام القادمة من شهر رمضان.وحذرت الهيئة سلطات الاحتلال من خطورة هذه الدعوات والسماح للمتطرفين اليهود استباحة المسجد خلال هذا الشهر الفضيل، وتكريس سلوك استفزازي خطير من شأنه أن يفجر الأوضاع.وحملت الهيئة الحكومة اليمينية الفاشية في إسرائيل مسؤولية مواصلة المتطرفين لهذه الانتهاكات خاصة في ضوء قرارها الأخير تمديد ساعات الاقتحامات للمسجد الأقصى وفرض معادلات جديدة عن طريق القوة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.وقالت الهيئة أن سلطات الاحتلال أصبحت تمارس الانتهاكات ضد المسجد الأقصى بصورة ممنهجة وبوتيرة متسارعة من خلال محاولات تقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية كجهة شرعية وحيدة مسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، بالإضافة إلى الاعتقالات والابعادات اليومية التي تمارسها بحق حراس المسجد الأقصى والمرابطين فيه.ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وحماية قدسية وإسلامية المسجد الأقصى من مخطط يستهدف هويته الإسلامية.