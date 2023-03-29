قرار بإغلاق بحر غزة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الصيادين في غزة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بحر القطاع أمام عملية الصيد ابتداء من مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية.وقالت النقابة في بيان مقتضب لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنه "تم الاتفاق ما بين الشرطة البحرية ونقابة الصيادين على إغلاق البحر أمام عملية الصيد ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 29/3/2023 وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية".وأضافت أن "البحر سيشهد ارتفاع الأمواج والتي تصل في بعض الأحيان من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار وذلك حسب توقعات الأرصاد التي نتابعها والتي ستستمر فيها الأحوال الجوية في عدم الاستقرار ليوم غد الخميس وحتى مساء يوم الجمعة".