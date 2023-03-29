طالع قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة عقب اجتماعها الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وباركت اللجنة جهود إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، داعية للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية المنوي تنظيمها بقطاع غزة، وحيت اللجنة جماهير شعبنا بالداخل المحتل الذين دشنوا بهبتهم في مثل هذا اليوم عام ١٩٧٦م مرحلة مهمة من مراحل صراعنا مع الاحتلال.وأكدت اللجنة على ضرورة بقاء يوم الأرض كمناسبة وطنية راسخة في أذهان الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، ووجهت كافة المؤسسات الحكومية لإحياء المناسبة بفعاليات متعددة، وتوفير مقومات إنجاح كافة الفعاليات الوطنية المنظمة لإحياء هذه المناسبة.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي قبيل عيد الفطر السعيد لأسر شهداء عدوان 2014 بالإضافة لتخصيص قطع أرضي لإنشاء مدرستين في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، وتخصيص أرض لإنشاء مقبرة في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.كما قررت اللجنة تكليف وزارة الاقتصاد الوطني وجهات الاختصاص الأخرى، بتكثيف جهودها لمتابعة حالة أسواق قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة لإقرار توصيات تقرير الواقع المائي في قطاع غزة.واتخذت اللجنة قرار بتعزيز عدد الموظفين العاملين في منطقة مركز الوقود، وزيادة أعداد عقود المياومة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، واعتماد توفير عدد من الموظفين لصندوق النفقة.