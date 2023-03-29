رابط: العمل بغزة تفتح باب التسجيل لمشروع "صيف آمن 2023"

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل لمشروع صيف آمن 2023 "الإنقاذ البحري" من تاريخ اليوم الأربعاء، 29/03/2023م وحتى 4/04/2023م.







ويشترط في المتقدم لمشروع صيف آمن أن يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل ضمن فرق الإنقاذ البحري طيلة فترة الصيف، وأن يكون عمره من 19 عاماً وحتى 40 عاماً.