شؤون فلسطينية

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين المقدسيين وأهل الـ 48 لتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك، وضرورة عدم تركه فارغاً وأداء العبادات والاعتكاف، وذلك لصد أي محاولات أعلنت عنها ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" لاقتحام ساحات الأقصى وتقديم قرابين داخله مساء يوم الأربعاء (05 نيسان، الموافق/ 14 رمضان الجاري).

وأكد أبو حلبية أن جماعات المستوطنين تستغل ما يسمى بـ"الأعياد اليهودية" لجعلِ المسجدِ الأقصى ميدانًا مفتوحًا لإقامةِ الصلواتِ، والطقوس اليهوديةِ فيه بوصفِه "المعبدَ" المزعومَ، مضيفاً أن ما تدعو إليه جماعات "الهيكل" من "ذبح القرابين" فيما يُسمّى لديهم بعيد الفصح، وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية في الأقصى، ما هو إلا إشعال لشرارة المواجهات، الأمر الذي يستلزم التصدي لها بكل قوة.

ولفت أن الاحتلال يشدد من تواجد قواته العسكرية داخل الأقصى خاصة في الشهر الفضيل لزيادة الاحتكاك واستفزاز مشاعر المسلمين المرابطين في الأقصى.

ودعا أبو حلبية جموع الفلسطينيين في داخل المناطق المحتلة منذ العام 1948‪ والقدس لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف التواجد فيه خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، دفاعاً عنه وصداً لمخططات الاحتلال الرامية للتقسيم الزماني والمكاني فيه.

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