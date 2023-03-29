بن غفير يُعقب على عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ويوجه رسالة إلى بايدن

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الأمن القومي غي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على عدم دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.وقال بن غفير: إن "إسرائيل ليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي"، مضيفًا: "أتوقع أن يفهم الرئيس بايدن هذه النقطة".في السياق، علق زعيما المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، وبيني غانتس، على إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم دعوة نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.وقال لبيد في تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن "إسرائيل كانت الحليف الأقرب للولايات المتحدة منذ عشرات السنين، غير أن الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة أفسدت ذلك خلال ثلاثة أشهر".وبدوره، ذكر غانتس أن "بايدن وجهة نداء صحوة مستعجل إلى حكومة إسرائيل".وأضاف أن "المساس بعلاقتنا مع الولايات المتحدة الصديق والحليف الأفضل هو بمثابة اعتداء استراتيجي".وقال البيت الأبيض في تصريح مقتضب، أمس الثلاثاء: إنه لا توجد حاليًا أي خطط لزيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن".من جهته، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن "زيارات القادة الإسرائيليين تقليد قديم، ومن المحتمل أن يزور نتنياهو واشنطن في أي وقت، لكن لا يوجد أي خطط حاليًا".وكان السفير الأميركي توم نيدس قال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية صباح أمس، إنه "يتوقع توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد "عيد الفصح".