نادي الأسير: تدهورٌ خطير على الوضع الصحيّ للأسير خضر عدنان

أكّد نادي الأسير أنّ تدهورا خطيرا قد طرأ على الوضع الصحيّ للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ (53 يوما)، رفضا لاعتقاله حيث يقبع فيما تسمى (عيادة سجن الرملة).







وأوضح النادي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن الأسير عدنان يعاني بشكل أساس في هذه المرحلة، من تقيؤ مستمر، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة كبيرة في النوم.

رام الله - دنيا الوطنوبيّن أنّ الأسير عدنان يرفض إجراء الفحوص الطبيّة، وأخذ أي نوع من العلاج، حيث تشكّل عملية رفضه للفحوص والعلاج أبرز الأدوات التي يمكن أن تساهم في حسم معركته.يعتبر الأسير عدنان أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال، عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفّذ خمسة إضرابات سابقا، وهذا الإضراب السادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، حيث بلغت مجموع الأيام التي أضرب فيها وكان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ (283) يوما، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.يذكر أنّ الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.والأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصفا، وأكبرهم (14 عاما).