مركز فلسطين: 115 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية شهر رمضان

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال لم تراعِ حُرمة شهر رمضان المبارك، أو خصوصيته و صعدت من عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث رصد المركز ما يزيد عن (115) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال السبعة أيام الأولى من شهر رمضان.







وأوضح الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أن قوات الاحتلال كثفت خلال الشهر المبارك من عمليات الاقتحام لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس ومداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات من بينهم أطفال قاصرين، ونساء، وأسرى محررين، وجرحى، واستهدفت مدينة القدس بشكل خاص.

رام الله - دنيا الوطنوكشف أن ما نسبته 40% من حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال خلال الأسبوع الأول من رمضان كانت من نصيب المقدسيين، وتركزت الاعتقالات في منطقة باب العامود، وسلوان، والطور، ومحيط المسجد الاقصى، وغالبية المعتقلين تم الاعتداء عليهم بالضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف.وأشار الأشقر إلى أن من بين المعتقلين خلال رمضان 21 طفلاً قاصراً غالبيتهم من مدينة القدس، وتم الافراج بعد احتجازهم لساعات او أيام مقابل غرامات مالية، ومن بين القاصرين المعتقلين الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية، 17 عاماً من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وكان أصيب برصاص الاحتلال قبل نحو شهر من اعتقاله.