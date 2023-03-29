شؤون فلسطينية

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنّ "شعبنا الحرّ متمسّكٌ بالدفاع عن أرضه ووجوده، وماضٍ على عهد شهداء يوم الأرض الخالد، والقافلة الطويلة من شهداء شعبنا الذين قضوا دفاعًا عن الأرض والشعب والهُويّة، فالانتصارُ والحريّة والاستقلال هي أهداف مسار النضال والكفاح الذي شقّه شعبنا وماضٍ فيه".

وقالت الشعبيّة في بيانٍ لها بمُناسبة يوم الأرض الخالد: "بعد 46 عامًا على تخليد شعبنا الثلاثين من آذار عنوانًا للدفاع عن الأرض، والتصدّي لمشاريع اقتلاعنا منها، يوم صمدت البقيّة الباقية من فلسطين، وقدّمت الشهداء والدم والفعل في وجه الهجمة الصهيونيّة؛ لتلتحم معها كلُّ فلسطين، على امتداد الأرض، وعلى امتداد شتات شعبنا، معلنةً هذا اليوم محطّةً نضاليّةً يقف فيها شعبنا في وجه المشروع الصهيوني، ما زال شعبنا يقف في هذه الأرض متمسّكًا بكلّ حبّة ترابٍ منها، يقاتلُ ويناضلُ دفاعًا عنها بكلّ أدوات الفعل النضالي وأشكاله".

وأكملت: "أكثر من مئة عامٍ على بدء الغزو الصهيوني الاستعماري لبلادنا، استمرّت فيها القوى الاستعماريّة الكبرى في تقديم الدعم للغزاة الصهاينة، والتغطية السياسيّة الكاملة لجرائمهم، وتجاوز القوانين والأعراف والقرارات الدوليّة، وحماية مجرمي الحرب الصهاينة من الملاحقة الدوليّة الواجبة، بل وقد صعدت قوى الاستعمار والهيمنة والعدوان دعمها للغزاة وعدوانها على شعبنا وقواه الحية، بفرض الحصار الجغرافي والسياسي، وملاحقة حملات المقاطعة والدعم لنضال الشعب الفلسطيني دفاعًا عن حقوقه وقضيّته، في إطار سعيها لتصفيّة القضيّة الفلسطينيّة".

أخبار ذات صلة

رابط: العمل بغزة تفتح باب التسجيل لمشروع &quot;صيف آمن 2023&quot;

رابط: العمل بغزة تفتح باب التسجيل لمشروع "صيف آمن 2023"

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير المفوض السامي حول الاستيطان وانعكاساته

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير المفوض السامي حول الاستيطان وانعكاساته

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

اشتية يبحث مع مسؤولة أوروبية دعم المشاريع التنموية والاستثمارات

اشتية يبحث مع مسؤولة أوروبية دعم المشاريع التنموية والاستثمارات

نادي الأسير: تدهورٌ خطير على الوضع الصحيّ للأسير خضر عدنان

نادي الأسير: تدهورٌ خطير على الوضع الصحيّ للأسير خضر عدنان

مركز فلسطين: 115 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية شهر رمضان

مركز فلسطين: 115 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية شهر رمضان

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

النائب قرعاوي: المسجد الأقصى عقيدة وشعبنا لن يسمح بالمساس به

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

القدس الدولية تدعو لتكثيف التواجد في الأقصى خلال شهر رمضان

مركز فلسطين: 115 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية شهر رمضان

مركز فلسطين: 115 حالة اعتقال نفذها الاحتلال منذ بداية شهر رمضان

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا

الشعبيّة في يوم الأرض الخالد: بالوحدة والكفاح نحمي أرضنا وشعبنا

المكتبة الوطنيّة: الاحتلال يحارب الوجود الفلسطينيّ بالتوسّع الاستيطاني

المكتبة الوطنيّة: الاحتلال يحارب الوجود الفلسطينيّ بالتوسّع الاستيطاني

جمعية حقوقية تحذر من تشكيل بن غفير &quot;الحرس الوطني&quot;

جمعية حقوقية تحذر من تشكيل بن غفير "الحرس الوطني"

المطران حنا: في يوم الأرض يؤكد الفلسطينيون تشبثهم بوطنهم

المطران حنا: في يوم الأرض يؤكد الفلسطينيون تشبثهم بوطنهم

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

منوعات

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة "رامز نيفر إند"

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

عربي

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة