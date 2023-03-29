المطران حنا: في يوم الأرض يؤكد الفلسطينيون تشبثهم بوطنهم

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الأربعاء، إن "الفلسطينيين يقيمون يوم الأرض وهم من خلال هذه المناسبة الوطنية إنما يؤكدون على عراقة وجودهم وجذورهم العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة".





وأضاف المطران حنا: "الفلسطينيون متعلقون بفلسطين وكل حبة تراب من ثرى هذه البقعة المقدسة من العالم تعني بالنسبة اليهم الشيء الكثير".





رام الله - دنيا الوطنوأكمل: "الاحتلال يسعى لاقتلاعهم وتصفية قضيتهم والنيل بشكل خاص من هوية وطابع مدينة القدس فكل شيء فلسطيني مستهدف ومستباح وفي يوم الأرض، كما وفي كل الأيام يؤكد الفلسطينيون انهم منتمون لوطنهم وجذورهم عميقة في تربة هذه الأرض ولن تتمكن أية قوة غاشمة من اقتلاعهم".