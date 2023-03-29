دولي

بدءاً من سبتمبر.. توقعات بدخول الإسرائيليين الولايات المتحدة دون تأشيرة

بدءاً من سبتمبر.. توقعات بدخول الإسرائيليين الولايات المتحدة دون تأشيرة
العاصمة الأميركية واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من المتوقع السماح للإسرائيليين، السفر للولايات المتحدة بدون الحصول على تأشيرات دخول، وذلك ابتداءً من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح نتنياهو وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات الإضافية استجابة للمطالب الأميركية بهذا الشأن حتى هذا الموعد.

إلى ذلك، يُتوقع أن يشارك نتنياهو اليوم في مؤتمر افتراضي عن بعد، حول الديمقراطية وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الأميركية.

وسيحضر المؤتمر 120 زعيماً بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن.


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