شؤون فلسطينية

جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض
جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المقترض الفلسطيني في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ 28/3/2023، في مقر سلطة النقد الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، خلال افتتاحه المؤتمر، إن الفوائد العالمية زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وهذا انعكس على العالم وكذلك علينا بطريقة غير مباشرة لكوننا نتعامل مع عدة عملات، وبالتالي أي رفع للفوائد من البنوك المركزية التي تصدر تلك العملة تنعكس على المقترض والمودع الفلسطيني، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن الأزمة المالية التي حصلت عالمياً.

وأكد أننا نعيش حالة من عدم اليقين على المستوى المالي عالمياً، وفلسطين تتأثر بما يحصل، مضيفاً أن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير فمعدل النمو في القطاع البنكي على مستوى الأصول جيد، لافتاً إلى أن الأصول المجمعة للبنوك بلغت حوالي 21 مليار دولار، والودائع تنمو بشكل جيد وقد وصلت إلى قرابة 17 مليار دولار.

وبين أن هدف المؤتمر هو مناقشة انعكاس رفع الفائدة عالمياً على المواطن الفلسطيني سواء بما يتعلق بالقروض الشخصية أو السكن أو غيرها ولا شك أن المواطن الفلسطيني شعر برفع الفائدة عالمياً الذي انعكس علينا. 

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، إن سلطة النقد بذلت جهداً كبيراً مع جمعية البنوك من أجل الخروج بهذه المبادرة حفاظاً على التوازن فكلفة المال ارتفعت منذ بدء رفع الفائدة من البنوك المركزية على البنوك نفسها وهذا بطبيعة الحال انعكس على المواطنين في كل أنحاء العالم وبالتالي كان لابد من المحافظة على رفع الكلفة وعدم دفعها بالكامل من المواطن فهو لا يستطيع تحمل ذلك، في المقابل كان لابد من أن تبقى هناك سيولة ومتانة مالية للبنوك سواء هنا أو في العالم من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستثمرين الموازنة ما بين ارتفاع كلفة المال والدفع للعميل الذي لديه ودائع لدى البنوك بقيمة منطقية، مشيرا إلى أن هذا كان الأساس في تعاملنا بالمرحلة السابقة ومستقبلا.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الكلفة على المواطن خلال هذه السنة أو ما تبقى منها، وذلك لأن الفوائد بالعالم قد تبقى كما هي أو تنخفض.

وأضاف من أهم بنود المبادرة إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية و/ أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي: - القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022 ، الفائدة على القرض السكني، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023، أما القروض الشخصية بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تدخل حيز التنفيذ في بداية ابريل/ نيسان المقبل وتنتهي مع نهاية العام الجاري 2023.

وأضاف: توفر البنوك الامكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3٪، وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية (أيهما أقل)، وبحيث يستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين، ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية والتخطيط للموظفين، على أن يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

جمعية البنوك وسلطة النقد تطلقان مبادرة لتخفيض الفوائد على القروض

غزة: التشريعي يعقد جلسة خاصة بذكرى يوم الأرض في مخيم ملكة

غزة: التشريعي يعقد جلسة خاصة بذكرى يوم الأرض في مخيم ملكة

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

الإعلان عن حملة لإطلاق سراح الأسير وليد دقة

الإعلان عن حملة لإطلاق سراح الأسير وليد دقة

شاهد: ضبط 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة شمال القطاع

شاهد: ضبط 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة شمال القطاع

في ذكرى يوم الأرض.. 83 مخططاً استعمارياً و378 عملية هدم و8700 اعتداء خلال 2022

في ذكرى يوم الأرض.. 83 مخططاً استعمارياً و378 عملية هدم و8700 اعتداء خلال 2022

صور.. التعليم بغزة تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023

صور.. التعليم بغزة تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المكتبة الوطنيّة: الاحتلال يحارب الوجود الفلسطينيّ بالتوسّع الاستيطاني

المكتبة الوطنيّة: الاحتلال يحارب الوجود الفلسطينيّ بالتوسّع الاستيطاني

جمعية حقوقية تحذر من تشكيل بن غفير &quot;الحرس الوطني&quot;

جمعية حقوقية تحذر من تشكيل بن غفير "الحرس الوطني"

المطران حنا: في يوم الأرض يؤكد الفلسطينيون تشبثهم بوطنهم

المطران حنا: في يوم الأرض يؤكد الفلسطينيون تشبثهم بوطنهم

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

في ذكرى يوم الأرض.. 83 مخططاً استعمارياً و378 عملية هدم و8700 اعتداء خلال 2022

في ذكرى يوم الأرض.. 83 مخططاً استعمارياً و378 عملية هدم و8700 اعتداء خلال 2022

مستوطنون يصيبون مسناً ونجله بجروح شرق بيت لحم

مستوطنون يصيبون مسناً ونجله بجروح شرق بيت لحم

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فبراير

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فبراير

غزة: المرور تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

غزة: المرور تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

منوعات

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بعد رصد أخطاء تاريخية.. رد فعل صادم من صُناع مسلسل الإمام الشافعي

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

بالصور: هند صبري تلفت الأنظار في ظهورها الأخير

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

صورة.. حلا شيحة توجّه رسالة غامضة لمتابعيها

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

فيديو: هل تعرضت نهى العمروسي للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها الدرامية؟

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

المونولوجست عادل الفار برسالة قاسية لشيرين عبد الوهاب: اهدي شوية عيب

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

مذيعة مصرية شهيرة تطلب الطلاق بعد ابتزازها بفيديوهات فاضحة مفبركة

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

بالفيديو: ثعبان يلدغ رامز جلال خلال حلقة "رامز نيفر إند"

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

قفزت هرباً من الحريق إلى الموت.. نهاية مأساوية لملكة جمال

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

شاهد: محمد سعد يشتم العاملين في مسلسل الحاج إكسلانس

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل &quot;فلّوجة&quot;

القضاء التونسي يحسم الجدل حول مسلسل "فلّوجة"

عربي

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

صور: غرق مناطق في ولاية نزوى بسلطنة عُمان نتيجة الأمطار الغزيرة

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة

سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة