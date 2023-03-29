قيادي بحماس: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على بسالة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأشاد القيادي بحركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، بتصدي أبناء شعبنا ومقاومته في مدن ومناطق الضفة الغربية، لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة واعتداءاته المتصاعدة ضد الفلسطينيين.وقال أبو كويك إن "تصدي شعبنا في نابلس وجنين وقباطية لاقتحامات الاحتلال، هو دليل على بسالة أبناء شعبنا، وإصرارهم على الدفاع عن الذات والهوية والوجود الفلسطيني".وأكد أن هذه المقاومة المتصاعدة في الضفة، تظهر عزم الفلسطينيين الذي لا يلين، على إنهاء الاحتلال والتحرير والعودة بإذن الله لكل أراضينا المحتلة.ولفت إلى أن موافقة نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني" للاعتداء على شعبنا في أراضي 48، تأتي ضمن ما يقوم به جيش الاحتلال والمستوطنين من أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية.وأضاف أبو كويك أن "هذا كله يأتي بهدف تركيع أبناء شعبنا، وإنهاء حالة الرفض والمقاومة لهذا المحتل"، مستدركاً بقوله: "لكن تصدي أبناء شعبنا يؤكد بسالتهم وتمسكهم بوطنهم وأرضهم وهويتهم".يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، سلسلة اقتحامات مفاجئة قبيل صلاة الفجر، وخلال تناول المواطنين لوجبة السحور في نابلس وجنين ورام الله والخليل والقدس.