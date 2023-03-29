جنود وضباط احتياط: على نتنياهو عدم الانتظار وإبقاء غالانت في منصبه

وأضافوا وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه يجب عدم الانتظار، ورأوا أنه "من غير المعقول أن يكون للدولة وزير دفاع مع وقف التنفيذ أو مطأطئ الرأس".



وكان وزير الجيش المقال يؤاف غالانت، قد حضر إلى ديوان رئاسة الوزراء، للمشاركة بجلسة أمنية، بحضور رئيس هيئة الأركان الجنرال، هرتسي هليفي ورؤساء الدوائر الأمنية أيضا.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو سيبعث بكتاب إقالة إلى غالانت ومتى.





وأعرب مسؤولون أمريكيون عم قلقهم إزاء قرار فصل غالانت، مشيرين أن علاقات عمل جيدة تجمعهم معه، وفق (مكان).

