دولي

جنود وضباط احتياط: على نتنياهو عدم الانتظار وإبقاء غالانت في منصبه

جنود وضباط احتياط: على نتنياهو عدم الانتظار وإبقاء غالانت في منصبه
نتنياهو وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال جنود وضباط احتياط في جيش الاحتلال، إن على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يعلن إبقاء وزير الجيش المقال يؤاف غالانت في منصبه لـ "يظهر أن أمن إسرائيل ليس مباحاً".

وأضافوا وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه يجب عدم الانتظار، ورأوا أنه "من غير المعقول أن يكون للدولة وزير دفاع مع وقف التنفيذ أو مطأطئ الرأس".

وكان وزير الجيش المقال يؤاف غالانت، قد حضر إلى ديوان رئاسة الوزراء، للمشاركة بجلسة أمنية، بحضور رئيس هيئة الأركان الجنرال، هرتسي هليفي ورؤساء الدوائر الأمنية أيضا.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو سيبعث بكتاب إقالة إلى غالانت ومتى. 

وأعرب مسؤولون أمريكيون عم قلقهم إزاء قرار فصل غالانت، مشيرين أن علاقات عمل جيدة تجمعهم معه، وفق (مكان).

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