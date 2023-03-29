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البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي

البحرين تكشف حجم العلاقات مع العراق بعد استدعاء المبعوث الدبلوماسي
البحرين تستدعي القائم بأعمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، مدى العلاقات بين المملكة والعراق بعد يوم من استدعاء خارجية المملكة، القائم بأعمال العراق "لتدخله بالشؤون الداخلية".

يأتي ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، وفق بيان للخارجية البحرينية.

وأفاد البيان بأنه "جرى خلال الاتصال، التأكيد على عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".

وأكد الجانبان "حرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية البحرينية في بيان، استدعاءها القائم بالأعمال العراقي مؤيد عبد الرحمن لإبلاغه عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وأضافت الوزارة، أن هذا التصرف (الذي لم تعلنه) "يتعارض مع مهام عبد الرحمن الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية البحرينية".

ولاحقا، أعلن العراق إعادة القائم بأعماله في البحرين إلى بغداد، "حفاظا على الأعراف الدبلوماسية"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

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