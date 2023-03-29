السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، الموافقة على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وسط انتعاش لافت في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والصين.وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به عدة وزارات، لمنح السعودية صفة شريك الحوار، في منظمة شنغهاي للتعاون.وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتتألف من 8 دول أعضاء (أوزبكستان، باكستان، روسيا، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان والهند).كما تتألف من 4 دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة وهي: (أفغانستان، إيران، بيلاروس، ومنغوليا)، و6 "شركاء حوار" (أرمينيا، أذربيجان، تركيا، سريلانكا، كمبوديا ونيبال)، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).ويأتي قرار الانضمام، بعد إعلان أرامكو السعودية، الثلاثاء، زيادة استثماراتها في الصين من خلال إتمام مشروع مشترك كان مخططا له في شمال شرق الصين، والاستحواذ على حصة في مجموعة بتروكيماوية خاصة.