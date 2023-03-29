شؤون فلسطينية

صور.. التعليم بغزة تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023

صور.. التعليم بغزة تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023
رام الله - دنيا الوطن
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، في عقد الاختبار التدريبي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023.

ويستمر الاختبار لعدة أيام في جميع مديريات التعليم، حيث يهدف لتدريب وتأهيل الطلبة على الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة النهائية.

وتكمن أهمية الاختبار التدريبي في تعريف الطلبة بامتحانات الثانوية العامة من حيث ورقة الامتحان وورقة الإجابة وطبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها، واستثمار الوقت الأمثل للإجابة، إضافة إلى تخفيف التوتر والقلق.

وشاركت وفود تربوية في متابعة مجريات الاختبار في العديد من المدارس.



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