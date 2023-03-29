شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فبراير

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فبراير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 2.47% خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وبلغ الرقم القياسي العام 108.45، مقارنة بـ105.84 خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 2.63%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 108.33 خلال شهر شباط، مقارنة بـ105.56 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.03%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 109.55 2023، مقارنة بـ 108.43 خلال شهر كانون الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.62%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 13.79%، وبلغ متوسط سعر كل من؛ الزهرة 1.61 شيقل/كغم، والملفوف 1.51 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2.77 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 2.58 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 2.20 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء رفيعة 3.18 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حار 5 شواقل/كغم، وبصل أخضر مع ورق 6.78 شيقل/كغم، والثوم الجاف 2.93 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.64 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر كل من؛ البازيلاء الخضراء 3.76 شيقل/كغم، وفول أخضر بلدي 1.72 شيقل/كغم، والبندورة 1.74 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 4.95%، وبلغ متوسط سعر كل من؛ البيض الطازج 16.74 شيقل/2كغم، ودجاج لاحم حي كبير 10.54 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 30.95 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 29.22 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 2.06%، وبلغ متوسط سعر كل من؛ كلمنتينا صغيرة الحجم 1.96 شيقل/كغم، والبرتقال 1.99 شيقل/كغم، والتوت الأرضي 4.78 شيقل/كغم.

في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضا مقداره 6.51%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 0.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.11%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.30%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.31%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 2.13%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.36%، رغم انخفاض أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.04%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.31%.

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