شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: نقل جثمان ضحية غرق القارب في إيطاليا عدي أحمد للقطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة: نقل جثمان ضحية غرق القارب في إيطاليا عدي أحمد للقطاع
الشاب الغريق عدي أحمد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين بمصر، إنهاءها الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بنقل جثمان الفقيد عدي عبد الفتاح عارف أحمد، ضحية غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية، من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح البري ليوارى الثرى جسده في قطاع غزة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على (فيسبوك)، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، واستكمالا لجهود جهاز المخابرات العامة، وبالتنسيق مع سفارتنا بإيطاليا تم نقل جثمان شهيد لقمة العيش عدي عبد الفتاح عارف أحمد وصولا من مطار فيومنشينو في روما إلى مطار القاهرة الدولي، ليتم نقله إلى قطاع غزة تلبية لرغبة ذويه بدفنه هناك، حيث سيصل جثمانه غداً الأربعاء صباحا إلى قطاع غزة.

وتابع سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح الاتصالات الحثيثة مع سفارتنا بإيطاليا التي بذلت جهودًا كبيرة من أجل انجاز وتسهيل الإجراءات اللوجستية المتعلقة بنقل جثمان الفقيد، ومن ثم وجه السفير دياب اللوح كوادر السفارة لإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة.

ووجه السفير دياب اللوح الشكر إلى السلطات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية والتي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة.

ويتقدم السفير دياب اللوح وكافة مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر و مندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بخالص المواساة والتعازي القلبية لذوي الفقيد الكرام، متمنيا أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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