دولي

لبيد وغانتس يُعلقان على عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض

لبيد وغانتس يُعلقان على عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض
نتنياهو وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
علق زعيما المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، وبيني غانتس، على إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم دعوة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.

وقال لبيد في تصريحات أبرزتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن "إسرائيل كانت الحليف الأقرب للولايات المتحدة منذ عشرات السنين، غير أن الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة أفسدت ذلك خلال ثلاثة أشهر".

وبدوره قال غانتس: "إن بايدن وجهة نداء صحوة مستعجل إلى حكومة إسرائيل".

وأضاف أن "المساس بعلاقتنا مع الولايات المتحدة الصديق والحليف الأفضل هو بمثابة اعتداء استراتيجي".

وقال البيت الأبيض في تصريح مقتضب، أمس الثلاثاء: إنه لا توجد حاليًا أي خطط لزيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن".

بدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن "زيارات القادة الإسرائيليين تقليد قديم، ومن المحتمل أن يزور نتنياهو واشنطن في أي وقت، لكن لا يوجد أي خطط حاليًا".

وكان السفير الأميركي توم نيدس قال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية صباح أمس، إنه "يتوقع توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد "عيد الفصح".

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