عضو في ليكود: المعارضة في إسرائيل تغذى الولايات المتحدة بأخبار كاذبة





وأضاف أن "الرئيس جو بايدن متأثر باليسار والمعارضة في إسرائيل الذين ينوون تنفيذ انقلاب على الحكومة".





يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، قرر أول أمس الاثنين، تأجيل التشريعات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.





وشهدت إسرائيل الأسابيع الماضية، تظاهرات عارمة ضد حكومة نتنياهو، بسبب نيتها إقرار تشريعات قضائية جديدة.











رام الله - دنيا الوطناتهم عضو (كنيست) من حزب (ليكود)، نيسيم فاتوري، المعارضة في إسرائيل، بأنها تغذي الولايات المتحدة بأخبار كاذبة.وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: إن "المعارضة تشكل تهديداً لحكومة (ليكود) من أجل الإطاحة بها، وتغذى الولايات المتحدة بأخبار كاذبة عن انقلاب على النظام القضائي في إسرائيل".