شاهد: بدء مغادرة أول فوج من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى





وتقول الهيئة إن طاقماً من موظفيها يرافق المصلين، لمساعدتهم وارشادهم طوال فترة الرحلة، خاصة وأنهم من كبار السن.





يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عما وصفتها "تسهيلات" لسكان قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.





ومن بين هذه "التسهيلات" السماح لـ 800 مواطن من القطاع للتوجه إلى مدينة القدس أيام الأحد حتى الخميس، للصلاة في المسجد الأقصى.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، بدء مغادرة أول فوج من المحافظات الجنوبية، "قطاع غزة" لزيارة المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم في مدينة القدس.