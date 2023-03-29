دولي

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب إيطاليا

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب إيطاليا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر منطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي جنوب شرقي إيطاليا.

ووفق المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا فإن بؤرة الزلزال كانت بعمق 23 كيلومترا.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مقاطعتي أبروتسو وكامبانيا.

من جانبها، أشارت معلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة بمقياس ريختر، وبؤرته بعمق كيلومترين.

وأعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع دمار في منطقة الزلزال.

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