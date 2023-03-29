سوريا: الأسد يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بموجبه تعديلاً وزارياً شمل وزارات النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية.وبحسب لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم (91) للعام 2023 الذي ينص على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.وينهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.