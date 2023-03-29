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مصر تُعلن تسهيلات جديدة للسياح من جنسيات مختلقة

مصر تُعلن تسهيلات جديدة للسياح من جنسيات مختلقة
أهرامات الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
 في إطار حرص القاهرة على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلاد، قررت مصر إطلاق مجموعة من التيسيرات للسياح الأجانب لزيارة أراضيها، بينهم الأتراك والإيرانيون والإسرائيليون.

وأعلن أحمد عيسى وزير السياحة المصري، عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa upon arrival، وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من دول أميركا وبريطانيا ومنطقة (شنغن) وكندا ونيوزيلندا واليابان وأستراليا.

وأضاف أنه تم أيضاً السماح للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محددة، إلى جانب السماح للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وكذلك السماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة اضطرارية بكفالة الشركات السياحية، والسماح باستقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بكفالة الشركات السياحية، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكشف الوزير المصري أنه سيتم السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في المنافذ والمطارات المصرية شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من دول أميركا وبريطانيا ومنطقة (شنغن) وكندا ونيوزيلندا واليابان وأستراليا، وكذا السماح للفئات العمرية الأقل من (16 عاماً) وفوق (60 عاماً) بالحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة E-Visa.

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