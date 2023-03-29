دولي

شاهد: إسرائيل تطلق قمراً صناعياً للفضاء بقدرات مراقبة متقدمة

شاهد: إسرائيل تطلق قمراً صناعياً للفضاء بقدرات مراقبة متقدمة
إسرائيل تطلق قمراً صناعياً للفضاء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بإطلاق قمر صناعي إسرائيلي إلى الفضاء بنجاح. 

وقالت وزارة الجيش إنها وبالتعاون مع شركة صناعات الفضاء، تم إطلاق بنجاح القمر الصناعي "أوفيك 13" إلى الفضاء، وأضافت أنه القمر الصناعي بقدرات مراقبة متقدمة.

وتم الإطلاق باستخدام قاذفة أقمار صناعية من نوع "شافيت" من حقل تجريبي.

والقمر الصناعي "أوفيك 13" هو قمر صناعي للرصد بالرادار بقدرات متطورة، وعند دخوله إلى مدار حول الأرض سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته ومستوى أدائه.


 



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