قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين في رام الله وأريحا



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: وهبي احسان الريماوي (33 عاما)، وعلي علي الريماوي (33 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة عقب عملية الاقتحام، اطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العوجا، واعتقلت الشاب محمود أبو جاموس (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.