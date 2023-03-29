كهرباء غزة تستعد لإطلاق حملة لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين

أعلنت شركة كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق قريباً وتحديداً في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حملة لإطلاق حملة لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين.





وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ترقبوا انطلاق حملة رمضان الخير 2023 في النصف من الشهر الفضيل، الحملة تمثل فرصة كبيرة لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين".





وأضافت أنها "تتضمن تسويات متنوعة وتسهيلات وعروض استثنائية، فيما سيكون الانتساب للحملة من خلال تطبيق (كهرباء غزة)".

رام الله - دنيا الوطن