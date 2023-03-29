طقس فلسطين: أجواء غائمة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار



أما طقس فلسطين هذه الليلة فيكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.



وحول طقس فلسطين يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنكشف دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.