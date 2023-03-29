مستوطنون يعتدون على عائلة شرق رام الله

اعتدى مستوطنون، الليلة، على عائلة بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله، ما أدى إلى إصابة طفل باختناق شديد.







وأفادت مصادر محلية بأن نحو 12 مستوطنا من ميليشيا "شبيبة التلال" هاجموا عائلة المواطن نايف كعابنة، بينما كانوا نياما في بيتهم المكون من "الزينكو".

رام الله - دنيا الوطنوأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا على الطفل بشار نجل المواطن نايف برش الغاز السام المسيل للدموع وغاز الفلفل، مما أدى إلى اصابته باختناق شديد.ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين حطموا أيضا نوافذ البيت ومحتوياته.