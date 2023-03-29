السفير زملط يبعث برسالة إلى رئيس الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد

وانتُخب حمزة يوسف خلفا لنيكولا ستيرجن كزعيم للحزب الوطني الإسكتلندي والوزير الأول المقبل في إسكتلندا.







وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح المفضل لزعامة الحزب، بما في ذلك من ستيرجون نفسها.

رام الله - دنيا الوطنبعث سفير دولة فلسطين في بريطانيا، حسام زملط، برسالة إلى رئيس الحزب الوطني الإسكتلندي المنتخب، حمزة يوسف للتهنئة على انتخابه رئيسًا للحزب.وقال السفير زملط في منشور له عبر (فيسبوك): "مبروك لصديقي حمزة يوسف بمناسبة انتخابه التاريخي رئيسًا للحزب الوطني الإسكتلندي".وأكمل: "لطالما كان هناك دعم قوي لفلسطين في إسكتنلندا"، مضيفًا: "اتطلع للعمل معكم لزيادة تعزيز الترابط القوي".وحصل وزير الصحة على دعم وتأييد من قبل أعضاء البرلمان البريطاني والبرلمان الإسكتلندي أكثر بكثير من منافسيه، وتوقع نائب الوزير الأول، جون سويني، أن يوسف "سيكمل رحلتنا نحو الاستقلال".