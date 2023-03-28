التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين.





واعتبرت هذا التصعيد الخطير اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





ودعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الضغط على اسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطنوجددت منظمة التعاون التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.