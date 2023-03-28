سلطات الاحتلال تغيّر آلية إدخال "الصاج" للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بشأن تغيير في آلية إدخال "الصاج" من خلال معبر كرم أبو سالم.







وقالت اللجنة: إن "الجانب الإسرائيلي أبلغها بأن هناك تغيير على آلية دخول الصاج من خلال معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة" .

وأوضحت أن تغيير آلية دخول الصاج إلى غزة يتم من خلال عمل التنسيق العادي للصاج بسماكة لغاية (3 ملم) فقط أما الصاج الذي تزيد سماكته عن (3 ملم).





وأكملت اللجنة: يجب تقديم طلب تنسيق خاص والحصول على الموافقة المسبقة من الجانب الإسرائيلي قبل دخوله عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة.