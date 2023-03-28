السعودية تدين اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية، اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.







وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، عن "إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"





وأكدت أن "هذه الممارسات تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

رام الله - دنيا الوطن‎وجدّدت "الخارجية السعودية" التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.